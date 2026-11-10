Iran thúc giục Mỹ đáp ứng các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz

Ngày 10/11, Iran kêu gọi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Tehran để mở lại eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang có những tín hiệu tích cực hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 tháng giữa hai nước.

Phát biểu với hãng thông tấn IRNA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định xung đột không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự hoặc gia tăng trừng phạt, mà cần thông qua đối thoại ngoại giao và tôn trọng các yêu cầu của Tehran. Ông cho biết những điều kiện của Iran đã được nêu trong "đề xuất 2 ngày" và vẫn đang được duy trì.

Các điều kiện của Iran bao gồm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran.

Iran tuyên bố có thể mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - trong vòng 2 ngày nếu Washington đáp ứng các yêu cầu trên.

Trong khi đó, ngày 9/11, Tổng thống Trump cho biết tiến trình đàm phán đang có những chuyển biến tích cực sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar tại Nhà Trắng.

Trên mạng xã hội, ông khẳng định Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, song khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran là “khá thấp," trong bối cảnh các đồng minh chủ chốt của Washington tại Vùng Vịnh mong muốn duy trì tình hình hiện tại.

Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim Al-Hashmi cũng xác nhận các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, đồng thời cho biết bên trung gian đang nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa các bên. Qatar và Pakistan hiện dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Liên quan tình hình tại eo biển Hormuz, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/11 tuyên bố hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau các vụ nổ tại khu vực này.

Theo IRGC, một tàu chở dầu cỡ lớn đã va phải thủy lôi, gây ra vụ nổ, trong khi tàu còn lại gặp sự cố khi di chuyển qua tuyến đường mà Iran cho là không được phép. IRGC không công bố tên và quốc tịch của hai con tàu.

Trong diễn biến khác, ngày 10/11, Canada thông báo tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 doanh nghiệp Iran thuộc lĩnh vực năng lượng và ngân hàng, trong đó có Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran và hai ngân hàng lớn Mellat, Melli. Các doanh nghiệp này từng được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt của Canada năm 2016.

Bộ Ngoại giao Canada cho biết quyết định trên nhằm hạn chế các mạng lưới tài chính của Iran bị cho là hỗ trợ chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các hoạt động mà Canada đánh giá là gây bất ổn.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand khẳng định nước này phản đối việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời vẫn sẵn sàng phối hợp với các đối tác để thúc đẩy một thỏa thuận bền vững về chương trình hạt nhân của Iran./.

Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz Ngày 3/11, Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi khi đi qua tuyến hàng hải mà Tehran coi là không được phép tại eo biển Hormuz.