Trao chứng nhận chức danh "Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật" cho ông Sugi Ryotaro

Ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi lễ.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao giấy chứng nhận chức danh cho ông Sugi Ryotaro.

Sinh năm 1944 tại tỉnh Hyogo, ông Sugi Ryotaro là nghệ sỹ, diễn viên truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản. Suốt gần 40 năm qua, ông đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm sâu sắc cho đất nước và con người Việt Nam; tích cực khởi xướng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn và thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa.

Ghi nhận những cống hiến bền bỉ đó, Nhà nước và các bộ, ngành Việt Nam đã trao tặng ông nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Hữu nghị, danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội và Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc./.