Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 10/11, tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.