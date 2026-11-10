Thúc đẩy hợp tác kênh Đảng giữa Việt Nam và Đảng Duy Tân Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.