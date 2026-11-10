Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Chiều tối 10/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong việc thu xếp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phiên họp lần thứ Hai của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc vừa qua.

Chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện và thực chất.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược có nhiều chuyển biến; giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước ngày càng sôi động.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, việc lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc duy trì trao đổi đoàn, đồng chủ trì các phiên họp Ủy ban hợp tác là những dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa hợp tác nghị viện lên tầm cao mới.

Cơ chế hợp tác này tạo khuôn khổ đối thoại, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho kết nối chiến lược phát triển, hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tăng cường kết nối giữa các ủy ban chuyên môn và cơ quan dân cử địa phương.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi thường xuyên, mở rộng giao lưu giữa nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ và đại biểu cơ quan dân cử địa phương; đồng thời nghiên cứu tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, thương mại, đầu tư, logistics, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho biết, hai bên đã trao đổi sâu rộng về củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác chiến lược và những vấn đề cùng quan tâm.

Các hoạt động trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển và củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân.

Đại sứ đánh giá, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang có những bước phát triển tích cực, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và nông nghiệp còn nhiều tiềm năng, dư địa mở rộng.

Đề cập định hướng thời gian tới, Đại sứ Hà Vĩ mong muốn hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng và các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Đại sứ cũng đề xuất tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sỹ hữu nghị và cơ quan lập pháp địa phương; mở rộng hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tiễn về phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị xã hội. Cùng với đó, duy trì giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch nhằm tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác nghị viện; mong muốn Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát, tìm hiểu thực tiễn tại các địa phương, qua đó nhận diện tiềm năng và mở rộng cơ hội hợp tác.

Hai bên bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và sự phối hợp của các cơ quan liên quan, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững./.

Việt Nam-Trung Quốc mở rộng dư địa hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao Ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc, cho biết doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến thị trường Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ cao.