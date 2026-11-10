Việt Nam thuộc nhóm quốc gia tiến bộ đáng kể về hạ tầng chất lượng

UNIDO lựa chọn Việt Nam để giới thiệu trong nhóm quốc gia có mức cải thiện đáng kể về hạ tầng chất lượng, giai đoạn 2024-2026, cùng với Colombia, Iran, Nigeria và Uzbekistan.

Theo báo cáo Chỉ số Hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững (QI4SD) 2026, được Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) công bố tại Diễn đàn Chất lượng Toàn cầu 2026, diễn ra từ ngày 4-6/11/2026 tại Vienna (Áo), Việt Nam đạt 52,8 điểm, xếp thứ 47 trong số 170 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.

Ngoài gia tăng điểm số, UNIDO cũng lựa chọn Việt Nam để giới thiệu trong nhóm quốc gia có mức cải thiện đáng kể về hạ tầng chất lượng, giai đoạn 2024-2026, cùng với Colombia, Iran, Nigeria và Uzbekistan.

Sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế phản ánh chuỗi chính sách đầu tư đồng bộ của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm, công nhận tiêu chuẩn và đẩy mạnh hợp tác quốc tế./.