Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản: “Đối thoại”

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 10/11 (giờ địa phương), tại tỉnh Kanagawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã tham quan Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản: “Đối thoại.”

Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản: “Đối thoại” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, phối hợp với Chính quyền tỉnh Kanagawa tại Nhật Bản tổ chức.

Tại không gian triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại tỉnh Kanagawa đã trực tiếp giới thiệu tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân các tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của nhiều nghệ sỹ điêu khắc đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dành thời gian giao lưu, trao đổi trực tiếp với các nghệ sỹ điêu khắc Việt Nam và Nhật Bản về ý tưởng nghệ thuật và thông điệp thẩm mỹ gửi gắm qua từng sáng tác.

Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm điêu khắc độc đáo của các nghệ sỹ điêu khắc đương đại đến từ Nhật Bản và Việt Nam. Đây là những tác phẩm của các nghệ sĩ điêu khắc đã ghi dấu ấn cá nhân rõ nét trong đời sống mỹ thuật, đến các nghệ sỹ trẻ thế hệ 9x, triển lãm mang đến sự phong phú, đa dạng trong cuộc Đối thoại về nghệ thuật.

Trong không gian thưởng thức gần gũi, nơi ý tưởng và kỹ thuật tạo hình được cô đọng tối đa, Triển lãm thể hiện sự phong phú trong cách khai thác chất liệu, từ sức nặng của đá, tính phản chiếu của kim loại, sự mộc mạc của gỗ, bề mặt giàu biểu cảm của gốm thủ công, đến sự kế thừa chất liệu truyền thống gỗ phủ sơn hay sự biến hóa linh hoạt của những tổ hợp đa chất liệu. Mỗi sáng tạo đều mang đến những suy tư sâu lắng về con người, thiên nhiên và cuộc sống.

Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản: “Đối thoại,” không chỉ tôn vinh sự đa dạng trong phong cách thể hiện, mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 8-11/11 cho tất cả khách tham quan tại Tòa nhà Chính quyền tỉnh Kanagawa, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm tỉnh Kanagawa Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 10/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Kanagawa.