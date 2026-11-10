Phiên tham khảo chính trị lần thứ XI giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Venezuela

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 9-11/11/2026 của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Eduardo Ramirez, sáng 10/11/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã cùng Thứ trưởng Venezuela chủ trì phiên Tham khảo chính trị lần thứ XI giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tại phiên Tham khảo chính trị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước Mỹ Latinh, trong đó Venezuela là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Để quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, Thứ trưởng đề nghị hai bên phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, phát huy các cơ hội mới để thúc đẩy tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, du lịch...

Thứ trưởng Eduardo Ramirez bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam đã đạt được trong 40 năm Đổi mới, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm vào năm năm 2030 và năm 2045.

Thông tin về tình hình và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội gần đây của Venezuela, Thứ trưởng Eduardo Ramirez khẳng định Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và Chính phủ Venezuela luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng tại châu Á-Thái Bình Dương; quyết tâm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước. Venezuela sẵn sàng đóng vai trò cầu nối để Việt Nam tăng cường phát triển quan hệ với khu vực Mỹ Latinh.

Hai Thứ trưởng đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela đã phát triển tích cực, nổi bật gần đây là chuyến thăm Venezuela của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tháng 6/2026, hai bên đã thống nhất Chương trình nghị sự song phương giai đoạn 2026-2030; và nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai chương trình.

Hai bên rà soát các lĩnh vực hợp tác song phương và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, thực chất và bền vững hơn nữa.

Hai Thứ trưởng nhất trí thúc đẩy, phối hợp chuẩn bị cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; sớm tổ chức Phiên họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ trong năm 2026; tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng nhất trí phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác về thương mại, đầu tư, an ninh và thực thi pháp luật...

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Venezuela là thành viên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela sẽ có các cuộc làm việc với Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; đồng thời, thăm một số cơ sở kinh tế và di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội./.

Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Oman Thứ trưởng Oman nhấn mạnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, xuất khẩu hàng hóa sang Oman, qua đó tiếp cận thị trường Trung Đông và mạng lưới đối tác rộng lớn của Oman.