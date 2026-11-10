Quốc hội mới của Israel khai mạc phiên họp đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 10/11, Quốc hội (Knesset) khóa 26 của nước này khai mạc phiên họp đầu tiên và tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của 120 nghị sỹ mới đắc cử.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước có nhiều diễn biến đáng chú ý, khi phe đối lập thúc đẩy nỗ lực thay thế Chủ tịch Quốc hội Amir Ohana đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng Do Thái Chính thống nhằm tìm kiếm khả năng thành lập chính phủ mới.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Isaac Herzog, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Chủ tịch Quốc hội Amir Ohana. Sau các nghi thức khai mạc, 120 nghị sỹ, trong đó có 46 người lần đầu trúng cử vào quốc hội, lần lượt tuyên thệ, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới.

Căng thẳng đáng chú ý tập trung vào nỗ lực của đảng Yashar do ông Gadi Eisenkot lãnh đạo nhằm thay thế ông Ohana, thành viên đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu, ngay trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới.

Đảng Yashar đã kêu gọi hai đảng Do Thái Chính thống cực đoan Shas và Thống nhất Do Thái giáo Torah (UTJ) tham gia sáng kiến này. Khối đối lập ủng hộ ông Eisenkot đã thông báo đề cử nghị sỹ Matan Kahana thuộc đảng Yashar làm Chủ tịch quốc hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UTJ, nghị sỹ Yaakov Asher, tuyên bố đảng này sẽ không ủng hộ việc thay thế Chủ tịch Quốc hội trước khi chính phủ mới được thành lập.

Theo ông Asher, việc bầu Chủ tịch Quốc hội nên được tiến hành đồng thời với quá trình thành lập chính phủ, nhằm tránh tình huống người đứng đầu cơ quan lập pháp không ủng hộ chính phủ mới.

Theo quy định, đề nghị thay thế Chủ tịch Quốc hội cần có ít nhất 61 nghị sỹ ký tên hoặc bỏ phiếu ủng hộ. Việc thay thế ông Ohana có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng đối lập, bởi vị trí này có ảnh hưởng đáng kể đến chương trình nghị sự lập pháp, việc tổ chức các cuộc bỏ phiếu và bổ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, ngay cả khi ông Netanyahu tiếp tục đứng đầu chính phủ lâm thời.

Ông Eisenkot, người vừa được Tổng thống Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ hôm 8/11, đang thúc đẩy thành lập một "chính phủ khẩn cấp quốc gia" và kêu gọi các đảng đối lập nhanh chóng thống nhất hành động. Ông cũng tuyên bố sẽ tìm cách bãi bỏ những đạo luật mà ông cho là đe dọa nền dân chủ Israel.

Kết quả bầu cử ngày 27/10 cho thấy khối ủng hộ ông Netanyahu giành 53 ghế, trong khi các đảng đối lập có 48 ghế. Các đảng Arab giành tổng cộng 19 ghế, khiến việc hình thành liên minh chiếm đa số tối thiểu 61/120 ghế trở thành bài toán khó đối với cả hai phía.

Theo quy định, ông Eisenkot có 28 ngày để thành lập chính phủ và có thể được Tổng thống gia hạn thêm tối đa 14 ngày.

Trong bối cảnh các cuộc thương lượng liên minh chưa đạt kết quả, Israel vẫn đứng trước nhiều khả năng, từ thành lập chính phủ mới, chính phủ đoàn kết dân tộc đến nguy cơ phải tổ chức bầu cử sớm nếu các bên không tìm được tiếng nói chung./.

Thành lập chính phủ mới ở Israel: "Phép thử" năng lực đồng thuận Thách thức của lãnh đạo đảng Yashar, cựu Tổng tham mưu trưởng Gadi Eisenkot không chỉ là tập hợp đủ số phiếu để thành lập chính phủ ở Israel, mà còn phải biến sự ủng hộ thành đồng thuận lâu dài.