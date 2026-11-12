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Hạ viện Mỹ bác nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth

Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth liên quan đến cách thức ông tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran và các hoạt động tương tự khác.

Viết Thành
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Hạ viện Mỹ bác nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Hạ viện Mỹ bác nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh.

Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga.

Mỹ truy tố 3 đặc vụ Iran âm mưu tấn công căn cứ không quân tại Anh.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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