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UAV tấn công cảng dầu của Nga gây hỏa hoạn

Vụ tấn công UAV gây hỏa hoạn tại cảng dầu Ust-Luga của Nga, khiến một nhà máy điện gián đoạn hoạt động. Giới chức Leningrad tuyên bố bắn hạ 146 UAV.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

UAV tấn công cảng dầu của Nga gây hỏa hoạn

Mỹ tăng ngân sách đóng góp cho NATO năm 2027

Biểu tình biến thành bạo loạn tại Indonesia

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Ust-Luga #Nga #Tấn công UAV #Cảng dầu #NATO

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