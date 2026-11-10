Tám nước thành viên NATO tập trận chống tàu ngầm tại biển Baltic

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm Dynamic Merlin tại biển Baltic, với sự tham gia của 8 nước thành viên.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 9-13/11, trong đó có các tình huống đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV).

Thụy Điển là quốc gia chủ trì cuộc tập trận, với sự tham gia của các thành viên NATO là Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức và Hà Lan. Theo Lực lượng vũ trang Thụy Điển, nước chủ nhà huy động 5 tàu hộ vệ, 1 tàu ngầm, trực thăng và tàu hỗ trợ HMS Trossö. Trong kịch bản diễn tập, các lực lượng tham gia phải phối hợp phát hiện và theo dõi tàu ngầm.

Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Nicolas Molitor thuộc Hải quân Pháp, chỉ huy Nhóm hải quân thường trực số 1 của NATO (SNMG1), cho biết các kíp tàu sẽ phải xử lý tình huống UAV tiếp cận mà không được báo trước thời điểm. Nội dung này nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn và hiệu quả của các hệ thống chống UAV đã lắp trên một số tàu.

Theo Lực lượng vũ trang Thụy Điển, vùng nước nông và địa hình đáy biển đa dạng ở Baltic khiến việc phát hiện và theo dõi tàu ngầm gặp nhiều khó khăn. Đây là lần thứ ba Thụy Điển đăng cai Dynamic Merlin.

Từ năm nay, cuộc tập trận được đưa vào chương trình diễn tập hải quân định kỳ của NATO.

Liên minh quân sự cũng đang tăng cường giám sát hạ tầng dưới biển tại Baltic. Tháng 1/2025, liên minh khởi động hoạt động Baltic Sentry nhằm bảo vệ các tuyến cáp và đường ống ngầm.

NATO cho biết các tàu rà phá thủy lôi tham gia hoạt động này sử dụng thiết bị không người lái dưới nước để kiểm tra hạ tầng đáy biển./.

NATO tăng cường tuần tra trong không phận Ba Lan và các nước Baltic Các quan chức NATO nhấn mạnh việc tăng cường tuần tra trên là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và kiểm nghiệm năng lực ứng phó của liên minh, chứ không phải là dấu hiệu về một cuộc tấn công sắp xảy ra.