Ngoại trưởng G7 bàn giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Paris (Pháp), tập trung thảo luận các nỗ lực thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán mới với Nga và Ukraine, đồng thời các nước châu Âu mong muốn tăng cường vai trò trong tiến trình tìm kiếm hòa bình.

Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) trong các ngày 10-11/11.

Theo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, các bên sẽ thảo luận về chấm dứt xung đột, những bảo đảm an ninh hậu chiến và các biện pháp giảm leo thang căng thẳng.

Trước đó, ngày 8/11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot xác nhận các nước châu Âu sẽ có đại diện tham gia cuộc gặp tại Abu Dhabi.

Trả lời phỏng vấn đài RTL, ông khẳng định Pháp chắc chắn sẽ cử đại diện, dù chưa công bố nhân sự cụ thể, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của châu Âu trong tiến trình đàm phán lần này.

Việc châu Âu tham gia cuộc gặp được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường phối hợp giữa các đồng minh trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2/2022.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn các đối tác châu Âu tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa đàm, trong khi các nước trong khu vực nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một khuôn khổ an ninh lâu dài cho Ukraine và toàn châu lục.

Về phía Mỹ, ngày 8/11, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tin tưởng xung đột sẽ sớm kết thúc. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các cuộc trao đổi gần đây giữa các quan chức Mỹ với Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và đối tác châu Âu đã ghi nhận tiến triển liên quan đến những bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như cấu trúc an ninh châu Âu trong giai đoạn hậu xung đột.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các nội dung này vẫn đang được thảo luận và chưa đi đến thống nhất cuối cùng.

Đặc phái viên Jared Kushner cũng đánh giá các cuộc thảo luận với đại diện Ukraine, NATO và châu Âu tại Brussels (Bỉ) tuần trước là tích cực và có ý nghĩa thực chất.

Cuộc họp G7 tại Paris có sự tham dự của ngoại trưởng 7 nước gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến tham dự cả hai ngày họp. Đây cũng là một trong những hoạt động cuối cùng trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7 của Pháp trước khi Mỹ tiếp nhận vai trò này vào năm 2027.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, các ngoại trưởng cũng dự kiến trao đổi về tình hình Iran và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz./.

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