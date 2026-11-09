Mr Pips xin “kết hôn trong tù”, bố mẹ đề nghị giám định tâm thần cho con

Chiều 8/11, sau 13 ngày xét xử, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo trong vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án.

Bản tin 60s ngày 9/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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