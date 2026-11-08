Khởi tố "Cậu Tuấn Cửa Ông", thu giữ 10 khẩu súng tự chế

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1971, tức “Cậu Tuấn Cửa Ông”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

Đáng chú ý, quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 10 khẩu súng tự chế.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết Nguyễn Văn Tuấn (trú tại tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh) hành nghề “xem bói," “cúng bái."

Từ ngày 23/10 đến ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân, nghệ sỹ và Tiktoker về việc Tuấn tạo dựng các video clip, xem tử vi và đưa ra các thông tin không có thật.

Đối tượng này liên tục đưa ra những nhận định tiêu cực về tính cách, đời sống riêng tư, quan hệ tình cảm, phán đoán tai họa, nguy cơ bị bắt giam cũng như phán chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai của các nạn nhân rồi đăng tải lên Facebook, Zalo, YouTube, TikTok nhằm "câu view," "câu like." Hành vi của Tuấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, công việc và đời sống của các cá nhân, làm mất an ninh, trật tự xã hội.

Ngày 4/11, Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Tuấn theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Số lượng 10 khẩu súng tự chế dạng bắn bi cùng hộp bi và dụng cụ, máy móc chế tạo súng bị thu giữ tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. (Ảnh: TTXVN phát)

Quá trình khám xét, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã kiểm sát việc thu giữ nhiều máy vi tính, bộ máy livestream cùng 10 khẩu súng tự chế (dạng súng bắn bi), 1 hộp bi và 1 bộ máy tự sản xuất, chế tạo súng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng sự khoan hồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

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