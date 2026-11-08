Shark Bình cảnh báo người trẻ cân nhắc những rủi ro pháp lý

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) cảnh báo những người trẻ cần có trách nhiệm với công việc mình tham gia, tránh vô tình bị cuốn vào những hoạt động vi phạm pháp luật.

Chiều 8/11, là bị cáo cuối cùng trong tổng số 188 bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) cho biết bản thân nhận thức được bài học sâu sắc và cảnh báo những người trẻ cần có trách nhiệm với công việc mình tham gia, tránh vô tình bị cuốn vào những hoạt động vi phạm pháp luật./.

Mr Pips xin mức án 30 năm tù, mong được cho một “đường lùi” Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho rằng mình sẽ bị kết án trong thời gian dài nên không biết còn ai yêu mình không, nếu có thì xin được đăng ký kết hôn trong trại giam.