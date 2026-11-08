Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lại mất nguồn điện bên ngoài

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết ngày 8/11, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã mất toàn bộ nguồn điện bên ngoài và phải chuyển sang sử dụng các máy phát điện diesel khẩn cấp để làm mát các lò phản ứng, cũng như duy trì các chức năng an toàn hạt nhân quan trọng khác.

Trên mạng xã hội X, IAEA thông báo hệ thống kết nối của nhà máy với đường dây điện bên ngoài duy nhất còn lại, Ferosplavna-1, đã bị ngắt vào sáng sớm. Đây là lần thứ 27 sự cố như vậy xảy ra kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

IAEA cho biết nguyên nhân dẫn đến sự cố hiện chưa được xác định. Các chuyên gia của IAEA tại Zaporizhzhia được thông báo rằng nhà máy hiện có đủ lượng nhiên liệu dự trữ để vận hành một số máy phát điện diesel khẩn cấp trong khoảng 2 tuần.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục kết nối lưới điện cho nhà máy điện Zaporizhzhia, đồng thời tăng cường dự trữ nhiên liệu diesel tại cơ sở này.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022. Sáu lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động từ năm 2022, song vẫn cần nguồn điện bên ngoài để duy trì hệ thống làm mát và bảo đảm an toàn hạt nhân.

IAEA duy trì các nhóm chuyên gia thường trực tại nhà máy từ tháng 9/2022./.

Nga tấn công các cảng của Ukraine, thành phố Zaporizhzhia hứng trọn bom dẫn đường Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine.