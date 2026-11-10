Đan Mạch chi 720 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 đã gặp lãnh đạo các nước Bắc Âu tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để thảo luận về hỗ trợ quân sự, năng lực phòng không và bảo vệ hạ tầng năng lượng, trong bối cảnh vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine đang diễn ra tại Abu Dhabi.

Tham dự cuộc gặp có Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng những người đồng cấp Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thông báo nước này sẽ dành 4,8 tỷ kroner (khoảng 720 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời hỗ trợ thêm 150 triệu kroner (khoảng 22,5 triệu USD) cho lĩnh vực năng lượng của quốc gia Đông Âu này. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 32 của Đan Mạch dành cho Ukraine.

Thủ tướng Frederiksen khẳng định Đan Mạch và các nước Bắc Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Trong khi đó, tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên sau gần 4 giờ đàm phán. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên theo hình thức ba bên kể từ tháng 2/2026.

Theo thông tin từ phía Ukraine, các bên đã thảo luận về những bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu, các yêu cầu bảo đảm an ninh của Nga, cũng như vấn đề tái thiết Ukraine và cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu xung đột.

Một nguồn tin gần phái đoàn Ukraine cho biết lập trường của Kiev là cần chấm dứt chiến tranh trước khi tiến tới xây dựng một cấu trúc an ninh mới nhằm bảo đảm ổn định lâu dài.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc đàm phán ngày 10/11 là “rất hiệu quả,” song cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông cũng cho biết Mỹ hướng tới khả năng mở rộng khuôn khổ đàm phán ba bên để có thêm sự tham gia của các đại diện châu Âu.

Trước đó, đại diện Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã có cuộc trao đổi riêng tại Abu Dhabi về các bảo đảm an ninh và điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Các cuộc tiếp xúc tại Copenhagen và Abu Dhabi diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ quốc tế để củng cố năng lực phòng thủ, bảo vệ hạ tầng thiết yếu và cải thiện vị thế trong tiến trình đàm phán. Dự kiến, vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi tiếp tục trong ngày 11/11./.

Đức không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine Dù không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine nhưng Đức vẫn đang phối hợp với các đối tác nhằm tìm giải pháp tăng cường khả năng phòng không cho Kiev.