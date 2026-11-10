Nga, Mỹ và Ukraine thảo luận khuôn khổ an ninh hậu xung đột

Ngày 10/11, các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên sau khoảng 4,5 giờ làm việc, trong bối cảnh các bên thảo luận những vấn đề liên quan đến việc xây dựng khuôn khổ an ninh cho châu Âu thời kỳ hậu xung đột.

Cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục trong ngày 11/11.

Theo hãng tin TASS, cuộc họp ngày 10/11 có một khoảng nghỉ khoảng 40 phút.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, trong khi đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov làm trưởng đoàn.

Các nội dung thảo luận tập trung vào những khía cạnh then chốt của việc thiết lập một hệ thống an ninh mới cho khu vực sau xung đột, trong đó có các cơ chế nhằm ngăn ngừa nguy cơ và tăng cường ổn định khu vực.

Phát biểu tại Paris khi tham gia cuộc họp của Nhóm Các nước Công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra “rất hiệu quả,” song nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm và chưa thể kỳ vọng vấn đề sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine nếu chưa hiểu rõ những bước đi tiếp theo sau đó.

Theo ông Lavrov, các nước châu Âu có ý định sử dụng cuộc tập trận đang diễn ra tại Ba Lan để diễn tập việc triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trước đó, đại diện Mỹ, châu Âu và Ukraine đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu vững chắc trong thời kỳ hậu xung đột, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của NATO đối với an ninh tập thể khu vực Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các cuộc thảo luận rộng hơn về an ninh châu Âu chỉ nên diễn ra sau khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Copenhagen (Đan Mạch) để thảo luận với lãnh đạo các nước Bắc Âu về hỗ trợ quân sự, phòng không và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thông báo nước này dự kiến viện trợ quân sự cho Ukraine 4,8 tỷ kroner (khoảng 720 triệu USD), đồng thời dành thêm 150 triệu kroner cho lĩnh vực năng lượng.

Cũng trong ngày 10/11, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nhất trí gia hạn thêm 2 năm nhiệm vụ hỗ trợ quân sự cho Ukraine (EUMAM Ukraine), đến ngày 15/11/2028, với ngân sách gần 300 triệu euro (337 triệu USD).

Theo EU, hơn 100.000 quân nhân Ukraine đã được huấn luyện kể từ khi nhiệm vụ này được triển khai vào tháng 10/2022./.

Nga, Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán ba bên tại Abu Dhabi Nga, Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán trực tiếp tại Abu Dhabi, tập trung tìm giải pháp chấm dứt xung đột và thảo luận các cam kết bảo đảm an ninh.