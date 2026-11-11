Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 thông báo các nhà đàm phán tại vòng thương lượng do Mỹ dẫn dắt giữa Ukraine và Nga ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn.

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Zelensky xác nhận “một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị,” đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận thêm về vấn đề này.

Ông bày tỏ mong muốn trao đổi “1.000 người lấy 1.000 người, hoặc có thể là 1.500 người lấy 1.500 người”.

Liên quan đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ “hài lòng” với việc thay đổi cách tiếp cận của 2 đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff, đồng thời khẳng định châu Âu cần lựa chọn đại diện tham gia tiến trình thương lượng giữa Kiev và Moskva ngay trong tháng này.

Trước đó, Tổng thống Zelensky khẳng định ngày đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi đã diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng và khá thực chất.”

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết đã “đưa ra chỉ thị rõ ràng cho nhóm đàm phán về các cuộc đối thoại tiếp theo, cả trong khuôn khổ ba bên vào ngày mai và rộng hơn trong những ngày tới với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ và đại diện châu Âu.”

Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên sau khoảng 4,5 giờ, trong bối cảnh các bên thảo luận những vấn đề liên quan đến kế hoạch xây dựng khuôn khổ an ninh cho châu Âu thời kỳ hậu xung đột. Cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục trong ngày 11/11.

Theo hãng thông tấn TASS, phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống - ông Vladimir Medinsky - dẫn đầu, trong khi phái đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov làm trưởng đoàn.

Các nội dung thảo luận tập trung vào những khía cạnh then chốt của kế hoạch thiết lập hệ thống an ninh mới cho khu vực sau xung đột, trong đó có các cơ chế nhằm ngăn ngừa nguy cơ và tăng cường ổn định khu vực./.

Nga, Mỹ và Ukraine thảo luận khuôn khổ an ninh hậu xung đột Đàm phán ba bên tại Abu Dhabi tập trung xây dựng khuôn khổ an ninh châu Âu hậu xung đột, trong khi các bên tiếp tục tranh luận về ngừng bắn và hỗ trợ Ukraine.