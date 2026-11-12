Bản tin 60s ngày 12/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Dự kiến xuất khẩu hơn 8 triệu tấn, gạo Việt Nam đứng thứ 2 thế giới.

Cao Bằng triệt phá đường dây “chạy đỗ” viên chức giáo dục hàng tỷ đồng.

Miền Bắc đón mưa giông trở lại, miền Trung giảm mưa từ ngày 12/11.

Hai anh em học sinh tiểu học tử vong sau va chạm với xe tải ở Lâm Đồng.

VBA bất ngờ trước vụ cầu thủ bị bắt vì dàn xếp tỷ số.

UAV tấn công cảng dầu chiến lược của Nga gây hỏa hoạn lớn.

Mỹ tăng ngân sách đóng góp cho NATO năm 2027.

Biểu tình biến thành bạo loạn tại Indonesia./.