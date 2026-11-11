Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến vận hành trở lại vào quý 2 năm 2027

Ngày 11/11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan) là chủ đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh) phát thông cáo báo chí cho biết, doanh nghiệp đang đẩy nhanh triển khai Dự án Cải tạo LSP (LSPE) và thực hiện Chương trình Bảo dưỡng tổng thể Tổ hợp để chuẩn bị cho kế hoạch khởi động lại hoạt động sản xuất trong quý 2 năm 2027.

Trước đó, LSP đã tạm dừng vận hành sản xuất từ cuối tháng 5/2026 sau khi nguồn cung nguyên liệu từ Trung Đông bị gián đoạn.

Doanh nghiệp đã tận dụng giai đoạn này để thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và đẩy nhanh các hạng mục cải tạo nhằm đưa khí Ethane vào sử dụng làm nguồn nguyên liệu bổ sung tại Tổ hợp.

Để triển khai các hạng mục trọng yếu, một số phân xưởng đã được dừng vận hành hoàn toàn và làm sạch khí hydrocarbon.

Dự án LSPE có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, sử dụng nguồn khí Ethane nhập khẩu từ Hoa Kỳ nhằm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí.

Sau khi khởi động lại trong quý 2 năm 2027, LSP dự kiến sẽ từng bước nâng sản lượng và hoàn tất quá trình chạy thử vào cuối quý 3 năm 2027, sớm hơn khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Tổng Giám đốc LSP Kulachet Dharachandra cho biết, những biến động địa chính trị đã làm thay đổi kế hoạch vận hành của Công ty. Công ty tận dụng giai đoạn tạm dừng này để đẩy nhanh dự án tích hợp khí Ethane, nâng cao độ ổn định của nhà máy.

Trong ngắn hạn, Công ty ưu tiên khởi động lại hoạt động sản xuất của Tổ hợp một cách an toàn trong quý 2 năm 2027 để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định và đáng tin cậy hơn về lâu dài.

Trong giai đoạn cao điểm của chương trình bảo dưỡng, công trường trong Tổ hợp dự kiến thu hút khoảng 5.000 lao động. Đơn vị ứng dụng các công cụ số hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát ra vào, quản lý giấy phép làm việc và xác thực năng lực nhà thầu.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và khu vực xung quanh, LSP thực hiện giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực, theo dõi mùi bằng cảm biến điện tử, vận hành hệ thống đuốc đốt kín mặt đất (EGF) nhằm xử lý an toàn khí dư khi khởi động lại và đặt mục tiêu không phát sinh rác thải chôn lấp.

LSP là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 5 tỷ USD với công suất thiết kế 1,4 triệu tấn sản phẩm polyolefin (hạt nhựa) mỗi năm, đóng vai trò cung ứng nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp hạ nguồn như bao bì, hàng tiêu dùng, ô tô và xây dựng./.

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