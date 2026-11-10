Lai Châu nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế

Chiều 10/11, tại khu vực cầu Hữu Nghị, cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam)-Kim Thủy Hà (Trung Quốc), tỉnh Lai Châu (Việt Nam) phối hợp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu hữu nghị giữa hai địa phương.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải và bà Nghiêm Việt Chung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và xã biên giới Phong Thổ.

Về phía Trung Quốc có bà Vương Gia Linh, Phó Bí thư Châu ủy, quyền Châu trưởng châu Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà và huyện Kim Bình.

Trong không khí trang trọng, hữu nghị, đoàn đại biểu hai bên gặp gỡ tại vạch phân định đường trung tâm cầu Hữu Nghị. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do nghệ sỹ, diễn viên hai nước biểu diễn, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Bà Vương Gia Linh-Phó Bí thư Châu ủy, Quyền Châu trưởng Châu Hồng Hà tặng hoa cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Hà Trọng Hải trên cầu Hữu Nghị. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu nhấn mạnh, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ hai nước; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương và chính quyền hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam.

Sự kiện không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương mà còn mở ra không gian, động lực phát triển mới cho khu vực biên giới; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics, tăng cường kết nối khu vực Tây Bắc của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương phía Tây Nam Trung Quốc.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải đề nghị các cấp, ngành và cơ quan chức năng hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi, hội đàm định kỳ; chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động cửa khẩu ổn định, thông suốt, thuận lợi và đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành cửa khẩu; đơn giản hóa quy trình kiểm tra, kiểm soát, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cửa khẩu hiện đại, chuyên nghiệp; phối hợp thúc đẩy các công trình kết nối hai bên, trong đó có việc nghiên cứu, xây dựng cầu đa công năng qua biên giới.

Những công dân Việt Nam đầu tiên xuất cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng để nhập cảnh vào Trung Quốc. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Các cấp, ngành và cơ quan chức năng hai bên tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối doanh nghiệp hai địa phương; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và giao lưu nhân dân; gắn phát triển kinh tế cửa khẩu với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải khẳng định, tỉnh cam kết tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và tỉnh Vân Nam trong quản lý, vận hành cửa khẩu; phấn đấu đưa cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà trở thành đầu mối giao thương quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.

Bà Vương Gia Linh, Phó Bí thư Châu ủy, quyền Châu trưởng châu Hồng Hà (Trung Quốc) bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động kinh tế cửa khẩu, giao thương hàng hóa và giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Các đại biểu hai bên đã thực hiện nghi thức bấm nút công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế. Nghi thức đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động quản lý, khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của cặp cửa khẩu.

Lãnh đạo hai bên đã tặng hoa chúc mừng những công dân Việt Nam đầu tiên xuất cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng để nhập cảnh vào Trung Quốc; đồng thời làm thủ tục thông quan cho các phương tiện cơ giới vận chuyển những lô hàng đầu tiên qua cửa khẩu, đánh dấu mốc quan trọng trong phát triển kinh tế giữa hai địa phương./.

Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình-Chrey Thom Cửa khẩu đường bộ Khánh Bình nằm ở điểm cuối tuyến Quốc lộ 91C, kết nối trực tiếp với Cửa khẩu Chrey Thom của tỉnh Kandal qua cầu Long Bình-Chrey Thom.