Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren).