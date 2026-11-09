Chính trị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren).

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#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản #Việt Nam-Nhật Bản #NQ 59-bt #NQ 06-bt Nhật Bản

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