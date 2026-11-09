Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren).
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