Việt Nam-Lào thúc đẩy thanh toán QR, hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Việt Nam và Lào đang tích cực lên kế hoạch mở rộng hệ thống thanh toán xuyên biên giới thông qua mã QR, đồng thời gia tăng sử dụng đồng nội tệ của mỗi nước trong các giao dịch tài chính song phương nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 10 tỷ USD trong những năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, kế hoạch hợp tác trọng tâm này đã được hai bên thảo luận chi tiết tại Hội nghị thường niên năm 2026 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Lào (BOL), diễn ra vào đầu tháng 11, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào Bounkham Volachith đồng chủ trì.

Tại hội nghị, hai Thống đốc đã điểm lại diễn biến kinh tế vĩ mô, đánh giá tình hình sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới và tiến độ kết nối hệ thống thanh toán bán lẻ qua mã QR.

Hai bên thống nhất thắt chặt hợp tác trong năm 2027, ưu tiên mở rộng dịch vụ thanh toán QR hai chiều và khuyến khích sử dụng tiền đồng Việt Nam cùng đồng Kíp Lào.

Nỗ lực này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch và an toàn cho doanh nghiệp, du khách, người dân giao thương giữa hai nước; đồng thời thắt chặt liên kết tài chính, giảm phụ thuộc vào ngoại tệ của nước thứ ba, qua đó tiết giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả thanh toán.

Trước đó, Việt Nam-Lào đã chính thức khai trương dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR tại thủ đô Viêng Chăn vào ngày 9/1/2025. Trong giai đoạn đầu, khách hàng của các ngân hàng Việt Nam tham gia dự án có thể quét mã QR tại Lào để thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua ứng dụng ngân hàng di động.

Theo số liệu công bố ngày 5/11, mạng lưới này đã ghi nhận hơn 25.000 giao dịch tính đến tháng 10/2026. Thời gian tới, hai Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán, tạo điều kiện cho người dân Lào dễ dàng quét mã QR thanh toán khi sang Việt Nam du lịch, học tập, khám chữa bệnh và hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh lĩnh vực thanh toán, phía Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ tư vấn kỹ thuật thông qua các chuyên gia ngân hàng cao cấp, hỗ trợ đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ngân hàng Trung ương Lào.

Hai bên cũng đã làm việc với đại diện các ngân hàng thương mại Việt Nam đang hoạt động hiệu quả tại Lào; đánh giá cao vai trò cung ứng vốn, dịch vụ ngân hàng và thanh toán số của các ngân hàng này trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế Lào cũng như thắt chặt liên kết tài chính song phương giữa Việt Nam-Lào./.

Thương mại song phương Việt Nam-Lào Việt Nam và Lào duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại bình quân trên 20%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Hai nước còn nhiều dư địa để đưa thương mại phát triển tương xứng với quan hệ đặc biệt.