Giá vàng tăng 1 triệu đồng sáng đầu tuần, SJC giao dịch ở ngưỡng 142 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (9/11), giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC tại các công ty cùng tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 138,5-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng tăng 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.129 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 14,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.370-25.800 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.360-25.750 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động, cùng chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.400-25.780 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 25 đồng/USD. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.335-25.780 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD./.

Giá vàng giảm tới 1,5 triệu đồng, thương hiệu SJC xuống ngưỡng 141 triệu đồng Cùng xu hướng đi xuống với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm 1,4-1,5 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện đang bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng.