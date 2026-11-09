Giá dầu giảm trước diễn biến hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Giá dầu sụt giảm ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 9/11, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rất ít khả năng ông sẽ ra lệnh thực hiện các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran chừng nào các cuộc đàm phán kết thúc xung đột còn tiến triển.

Động thái hạ nhiệt này diễn ra ngay cả khi cả hai bên đều cho biết đã xảy ra các hoạt động quân sự nhằm vào tàu vận tải tại hoặc gần khu vực eo biển Hormuz.

Mở cửa phiên 9/11, giá dầu Brent đã giảm 64 xu Mỹ, hay 0,64%, xuống 97,67 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 35 xu Mỹ, tương đương 0,40%, xuống 90,51 USD/thùng.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh CNN, Tổng thống Trump cho biết quyết định có tiến hành hoạt động quân sự hay không phụ thuộc vào việc phía Iran có ký kết một bản thỏa thuận thực sự mạnh mẽ hay không. Ông nhấn mạnh thêm rằng hiện giờ khả năng phải áp dụng biện pháp quân sự là rất thấp.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng úp mở về khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ tuần trước. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào về một chiến dịch quân sự diện rộng từ phía Mỹ.

Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Tuần trước, giá dầu Brent giảm 17%, mức giảm phần trăm hàng tuần mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19, trong khi giá dầu WTI giảm 13%.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ làm dấy lên hy vọng về khả năng giảm leo thang xung đột tại Trung Đông và thúc đẩy xuất khẩu dầu thô từ khu vực này.

Tuy nhiên, nếu không có một thỏa thuận chắc chắn được ký kết giữa Mỹ và Iran, bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ một trong hai phía có thể khiến các yếu tố cơ bản của thị trường thắt chặt trở lại.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho biết những thông tin về việc tàu chở dầu trúng thủy lôi hoặc bị máy bay không người lái tấn công tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường dầu mỏ.

Giới đầu tư cũng lo lắng trước lập trường không thay đổi của Iran liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ./.

Giá dầu Brent tuần qua giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 Trong cả tuần, giá dầu Brent giảm 17%, mức giảm phần trăm hàng tuần mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 13%.