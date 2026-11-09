Giá vàng thế giới nhích tăng khi lo ngại lạm phát dịu bớt

Giá vàng thế giới nhích tăng nhẹ trong phiên sáng 9/11 khi giá dầu thô sụt giảm giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị kìm hãm đáng kể bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn sau dữ liệu việc làm khả quan.

Theo đó, vào lúc 7 giờ 16 phút ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.073,59 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng nhích thêm 0,2%, đứng ở mức 4.082,30 USD/ounce.

Thị trường năng lượng ghi nhận tín hiệu tích cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông khó có khả năng ra lệnh thực hiện thêm các hoạt động quân sự nhằm vào Iran chừng nào các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột còn tiếp diễn, bất chấp những báo cáo về tình trạng gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz. Phát biểu này đã ngay lập tức kéo giá dầu đi xuống, qua đó giảm bớt áp lực lạm phát toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, các số liệu kinh tế Mỹ đang tạo ra rào cản cho vàng. Tăng trưởng việc làm bứt tốc trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% cho thấy thị trường lao động vẫn rất kiên cường. Diễn biến này củng cố lộ trình nâng lãi suất của Fed vào cuối năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 79%, tăng so với mức 71% trước khi có dữ liệu việc làm.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 52,32 USD/ounce, trong khi giá bạch kim nhích thêm 0,8%, đạt mức 1.545,13 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 7 giờ 44 phút ngày 9/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,00-141,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tuần qua tăng mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2026 Đồng USD tăng 0,7% lên mức cao nhất kể từ ngày 29/10 khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn so với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.