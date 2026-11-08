Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục là trung tâm kinh doanh toàn cầu

Theo kết quả khảo sát do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 8/11, 72% số doanh nghiệp đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm kinh doanh toàn cầu trong thời gian tới.

Điều này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc không chỉ dựa trên lợi thế chi phí lao động mà còn gắn với triển vọng phát triển và vị thế của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, kinh doanh quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo kết quả khảo sát của KITA cho biết có tới 92% số doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trong đó, 87,5% số doanh nghiệp cho biết lợi thế về chi phí so với các quốc gia khác là yếu tố chủ yếu khiến họ tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư và kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, KITA khuyến nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chủ động rà soát cơ cấu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với những thay đổi của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam./.

Đối thoại, gỡ vướng về thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế.