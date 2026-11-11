Mỹ và Trung Quốc gia hạn một số biện pháp đình chiến thương mại

Theo Inside Trade, Mỹ và Trung Quốc đang triển khai thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại thêm hai tháng mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được hồi tháng 9/2026.

Thỏa thuận đình chiến kéo dài một năm dự kiến hết hạn trong tuần này. Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo tiếp tục hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và thiết bị liên quan đến giữa tháng 1/2027.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng gia hạn miễn thuế bổ sung theo Mục 301 đối với 178 sản phẩm Trung Quốc và công bố dự thảo thông báo tiếp tục tạm dừng thu phí cảng đối với tàu Trung Quốc đến cùng thời điểm. Khoản phí này xuất phát từ cuộc điều tra Mục 301 về ngành đóng tàu Trung Quốc.

Inside Trade cho biết hai bên vẫn bất đồng về việc thực hiện các cam kết. Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ chỉ thực hiện cam kết mua nông sản Mỹ nếu mỗi bên giảm thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD.

Theo USTR, khuôn khổ Hội đồng Thương mại song phương chỉ xác định các mặt hàng được loại trừ khỏi các biện pháp thuế quan trong tương lai và có thể được xem xét giảm thuế.

Trong khi đó, cuộc điều tra Mục 301 về công suất dư thừa trong các ngành công nghiệp, có Trung Quốc trong số các nền kinh tế bị điều tra, có thể dẫn đến các mức thuế mới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lần đầu tiên thông báo về việc gia hạn trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hồi tháng 9. Ông Bessent đưa ra thông báo này một tuần sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khi đó, Bộ trưởng Bessent cho biết thỏa thuận đình chiến thương mại sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 10/1/2027.

Theo thông cáo báo chí của USTR, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã có cuộc gặp với ông Hà Lập Phong thông qua hình thức hội nghị trực tuyến vào ngày 7/11.

Trong cuộc trao đổi, ông Greer thúc giục Trung Quốc thực hiện các bước đi cụ thể nhằm triển khai những cam kết đã đưa ra, đặc biệt là các cam kết liên quan đến mua nông sản, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập đến thỏa thuận đình chiến thương mại hay việc gia hạn thỏa thuận.

Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tuần tới. Ông Tập Cận Bình cũng được dự kiến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami vào tháng 12./.

Trung Quốc tiếp tục tạm hoãn áp thuế bổ sung 24% với hàng hóa Mỹ Trung Quốc vừa thông báo điều chỉnh các biện pháp áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, tiếp tục đình chỉ áp dụng mức thuế bổ sung 24% trong 2 tháng, đồng thời duy trì mức thuế 10%.