Giá xăng tại Mỹ giảm xuống dưới mức 4 USD mỗi gallon lần đầu tiên kể từ tháng 7

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã giảm xuống dưới ngưỡng 4 USD/gallon (1 gallon tương đương khoảng 3,785 lít) lần đầu tiên kể từ tháng 7, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng hạ nhiệt và thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) ghi nhận giá xăng thông thường trung bình trên toàn quốc ngày 10/11 giảm xuống còn 3,9788 USD/gallon, thấp hơn khoảng 17 cent so với 1 tuần trước và gần 39 cent so với 1 tháng trước.



Diễn biến này giúp giảm bớt phần nào áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình Mỹ, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng ô tô để đi lại, giữa lúc lạm phát vẫn duy trì ở mức cao.



Giá xăng giảm sau khi tốc độ tăng giá năng lượng chậm lại đáng kể trong tháng 10. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 10/11, chỉ số giá năng lượng tăng 0,7% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,2% ghi nhận trong tháng 9. Riêng chỉ số giá xăng tăng 1%, so với mức tăng 9,1% của tháng 9.



Các chuyên gia của Bespoke Investment Group lưu ý giá xăng tại Mỹ thường có xu hướng giảm vào thời điểm này trong năm, khi nhu cầu đi lại suy yếu sau mùa du lịch cao điểm. Do đó, một phần mức giảm gần đây chỉ mang tính tạm thời.

Theo Bespoke, mặc dù giá dầu thô giảm là yếu tố quan trọng giúp giá xăng tại các trạm bán lẻ hạ nhiệt, song đà đi xuống của giá xăng vào thời điểm cuối năm là diễn biến tương đối bình thường của thị trường.



Đà giảm của giá xăng cũng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô quốc tế lao dốc. Trong phiên giao dịch ngày 10/11, giá dầu Brent có thời điểm xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 8.

Thị trường dầu mỏ phản ứng trước những phát biểu mới của Tổng thống Donald Trump, trong đó, ông bày tỏ hy vọng cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng giữa Mỹ và Iran có thể sớm kết thúc, đồng thời hạ thấp khả năng tiến hành thêm những cuộc tấn công quân sự tại khu vực Trung Đông.



Những tín hiệu trên làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, qua đó thu hẹp phần bù rủi ro được tính vào giá dầu do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vịnh Péc-xích.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực này đang từng bước phục hồi, góp phần làm giảm áp lực đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.



Ngân hàng ING ghi nhận xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vịnh Péc-xích, bao gồm cả lượng dầu vận chuyển qua các tuyến đường ống, đã phục hồi lên khoảng 80-85% so với mức trước khi xung đột bùng phát.



Các chuyên gia phân tích của ING nhận định thị trường năng lượng tiếp tục chịu sức ép giảm giá khi triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông giúp thu hẹp phần bù rủi ro địa chính trị. Việc nguồn cung dầu từ vùng Vịnh phục hồi đang góp phần kéo giá dầu đi xuống, trong khi giá khí đốt tại châu Âu cũng giảm.



Tuy nhiên, giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo tác động của các cú sốc giá năng lượng đối với lạm phát có thể kéo dài hơn so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.



Phát biểu ngày 10/11, Thống đốc Fed Christopher Waller bày tỏ vui mừng trước việc giá năng lượng giảm so với mức đỉnh gần đây, nhưng lưu ý mặt bằng giá hiện vẫn cao đáng kể so với đầu năm.

Theo ông, tác động cuối cùng của giá năng lượng đối với lạm phát sẽ phụ thuộc vào mức giá được duy trì trong thời gian tới, thay vì chỉ những biến động ngắn hạn.



Trong bối cảnh lạm phát tháng 10 tiếp tục cao hơn dự báo, đà hạ nhiệt của giá xăng được xem là yếu tố tích cực đối với triển vọng giá cả, dù chưa đủ để làm thay đổi những lo ngại về áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ./.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng, CPI tháng 10 tăng 0,2% CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.