Quan chức Fed ủng hộ tăng lãi suất vào tháng 12

Một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 10/11 cho rằng Fed cần hành động nhanh chóng và quyết liệt để kiềm chế lạm phát, đồng thời phát tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất trong tháng 12 tới.

Phát biểu tại London (Anh), Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định lạm phát vẫn ở mức quá cao, do đó chính sách tiền tệ cần được triển khai sớm nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% trong trung hạn.

Bài phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Mỹ công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026. Ông Waller cho biết sẽ cân nhắc mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm nếu báo cáo CPI cho thấy áp lực giá cả tiếp tục tăng mạnh.

Tuyên bố này củng cố khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất lần thứ hai trong ba cuộc họp gần nhất vào tháng tới. Khả năng này tạo thêm thách thức cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, người liên tục kêu gọi hạ lãi suất trong bối cảnh đảng Cộng hòa vừa chịu thất bại trên diện rộng tại cuộc bầu cử giữa kỳ tuần trước.

Trước đó, CPI tháng 9/2026 của Mỹ đã tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do giá xăng dầu tăng vọt liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Iran.

Ông Waller, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào Hội đồng Thống đốc Fed năm 2020, đánh giá dữ liệu tháng 9/2026 là "tồi tệ" và "không có điểm sáng".

Vị quan chức này cũng đề cập đến tác động lạm phát từ quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời dẫn nghiên cứu của Fed chỉ ra rằng áp lực giá năng lượng có thể lan sang giá hàng hóa và dịch vụ một cách dai dẳng hơn so với trước đây.

Ông Waller cho hay ngay cả khi lạm phát tháng 10/2026 cải thiện như kỳ vọng, ông vẫn thiên về phương án ủng hộ việc tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 của FOMC. Tuy nhiên, nếu diễn biến giá cả tháng 10 tương tự tháng trước, Fed có thể cần một quyết định chính sách mạnh tay hơn.

Trong trường hợp đó, Thống đốc Fed cho rằng cần cân nhắc mức tăng 0,5 điểm phần trăm, bởi việc chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm có thể gây tổn hại cho uy tín của cơ quan này./.

Đúng như kỳ vọng của thị trường, Fed giữ nguyên lãi suất Fed cho biết cần thêm dữ liệu trong cuộc chiến chống lạm phát, sau khi đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm tại cuộc họp trước đó vào tháng Chín.