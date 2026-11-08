Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên sở hữu hơn 200.000 tỷ won tiền mặt

Samsung Electronics đang trên đà trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên sở hữu lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt vượt 200.000 tỷ won (khoảng 146,6 tỷ USD), nhờ chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn, đặc biệt là nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu của ngành công nghiệp Hàn Quốc được công bố ngày 8/11 cho biết đến cuối quý 3/2026, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt của Samsung Electronics ước đạt 214.800 tỷ won, tăng 24.800 tỷ won so với mức 190.000 tỷ won ghi nhận vào cuối quý 2 năm nay.

Con số này cũng gần gấp đôi mức 108.500 tỷ won vào cuối quý 3/2025. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của Tập đoàn này đạt 791.800 tỷ won, tăng 32.400 tỷ won so với ba tháng trước đó.

Giới phân tích thị trường Hàn Quốc nhận định nguồn tiền mặt hiện có giúp Samsung Electronics có đủ năng lực tài chính để thực hiện kế hoạch hoàn trả vốn quy mô lớn cho cổ đông.

Hồi tháng 8 vừa qua, tập đoàn công bố kế hoạch dành khoảng 90.000-110.000 tỷ won cho hoạt động hoàn trả cổ đông trong năm 2026, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong chính sách phân phối lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Samsung Electronics dự kiến tăng mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng sản xuất bán dẫn và hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), với tổng mức đầu tư trong năm nay được dự báo vượt 100.000 tỷ won, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, khoảng 84.400 tỷ won sẽ được dành cho việc mở rộng các cơ sở sản xuất chip nhớ.

Samsung Electronics dự báo chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2027, nhờ dòng vốn đầu tư bền vững vào lĩnh vực AI và tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ trên thị trường toàn cầu.

Tập đoàn cũng cho biết sẽ công bố chính sách dành cho cổ đông trong năm tới tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027./.

Samsung Electronics lần đầu đạt lợi nhuận hoạt động quý 77 tỷ USD Với kết quả lợi nhuận 107.400 tỷ won (khoảng 77 tỷ USD), Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong một quý.