Đồng USD tăng mạnh sau báo cáo việc làm khởi sắc của Mỹ

Chỉ số đồng USD đã tăng mạnh trong phiên 6/11, đánh dấu phiên tăng điểm theo tỷ lệ phần trăm theo ngày lớn nhất trong gần năm tháng qua, sau khi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp mạnh hơn dự báo của Mỹ giúp củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng tới.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, nền kinh tế nước này đã có thêm 165.000 việc làm trong tháng qua, vượt xa mức dự báo 65.000 việc làm mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Con số trên nối tiếp đà tăng đã được điều chỉnh lên mức 60.000 việc làm trong tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp đồng thời giảm nhẹ xuống còn 4,1%.

Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, báo cáo này tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tiến trình nâng lãi suất, đưa mức xác suất dự báo của thị trường về một đợt tăng ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 nhích trở lại mức gần 80%.

Trước diễn biến này, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, đã tăng 0,77% lên 102,26 điểm, trong khi đồng euro giảm 0,67% xuống 1,11437 USD đổi 1 euro. Đây là phiên tăng giá theo ngày lớn nhất kể từ ngày 17/6 của đồng USD, và ngược lại, là phiên phiên giảm giá theo ngày mạnh nhất kể từ ngày 1/10 của đồng euro. Tính chung cả tuần, đồng USD tăng 0,3%, trong khi đồng euro giảm 0,1% và ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày 6/11 đã củng cố thêm quan điểm ủng hộ việc nâng lãi suất.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh New York John Williams nhận định tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu khả quan trước các cú sốc liên tiếp, nhưng lạm phát hiện vẫn ở mức quá cao và việc đưa chỉ số này trở lại mức mục tiêu 2% là điều bắt buộc.

Tương tự, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho hay lạm phát tiếp tục là mối quan ngại hàng đầu trong các cuộc thảo luận của ông với giới doanh nghiệp tại khu vực Trung Tây.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh San Francisco Mary Daly nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng vẫn cần phải tăng thêm lãi suất, ngay cả khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây gây ra nhiều gánh nặng.

Cũng trong phiên này, đồng bảng Anh giảm 0,71% xuống 1,3355 USD đổi 1 bảng Anh, đánh dấu phiên giảm theo ngày lớn nhất kể từ ngày 23/9. Đồng tiền này quay đầu sụt giảm sau khi vừa chạm mức cao nhất trong hơn bảy tuần vào ngày 5/11 nhờ động thái nâng lãi suất lần đầu tiên sau hơn ba năm của Ngân hàng trung ương Anh (BoE). Tính chung cả tuần, đồng bảng Anh giảm gần 0,3%, ghi nhận tuần giảm điểm đầu tiên sau ba tuần tăng liên tiếp trước đó.

Đồng yen Nhật suy yếu 0,47% so với đồng USD, lùi về mức 158,430 yen đổi 1 USD. Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương dự báo lạm phát cơ bản sẽ tiếp tục xoay quanh mức mục tiêu 2%, nhưng ông cũng thừa nhận đang tồn tại một số rủi ro gia tăng áp lực lạm phát.

Đồng yen Nhật đã giảm gần 0,6% trong tuần, đánh dấu mức giảm theo tỷ lệ phần trăm theo tuần lớn nhất kể từ đợt sụt giảm hơn 2% trong tuần kết thúc vào ngày 18/9./.

Đồng USD tăng mạnh tuần thứ tư liên tiếp do lo ngại lạm phát và giá dầu cao Đồng USD tăng tuần thứ tư liên tiếp nhờ hỗ trợ bởi giá dầu cao, lo ngại lạm phát, bất ổn tại Trung Đông và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, trong khi đồng euro suy yếu trước áp lực kinh tế.