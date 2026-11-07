Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch hiện đại hóa hệ thống, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký Quyết định số 2409/QĐ-NHNN, ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026.

Kế hoạch cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án thành những giải pháp gắn với chức năng, trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức liên quan, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành.

Các nhiệm vụ được chia thành bốn nhóm: giải pháp chung; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với nhóm giải pháp chung, ngành Ngân hàng tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin trong các lĩnh vực cốt lõi; hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh truyền thông chính sách và hợp tác quốc tế về tiền tệ, ngân hàng.

Về hiện đại hóa hệ thống, kế hoạch xác định các trọng tâm gồm đổi mới hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối và tín dụng; hiện đại hóa hệ thống thanh toán và công tác quản lý, giám sát thanh toán; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng; hiện đại hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tín dụng yếu kém, ngành Ngân hàng triển khai đồng bộ các giải pháp trực tiếp và hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, nâng cao năng lực tài chính, quản trị và sức chống chịu của hệ thống, hạn chế tác động bất lợi đến an toàn ngân hàng và nền kinh tế.

Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được xác định là định hướng xuyên suốt. Ngành Ngân hàng sẽ rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách tín dụng theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tín dụng tiếp tục được hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế. Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với tăng cường kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn.

Ngân hàng Nhà nước phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức liên quan và tổ chức tín dụng. Với lộ trình triển khai đến năm 2030, kế hoạch hướng tới xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu, phát huy vai trò huy động, phân bổ, cung ứng vốn cho nền kinh tế./.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý tổ chức tín dụng không thực hiện giảm lãi suất Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời có biện pháp xử lý các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo.