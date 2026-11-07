Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau báo cáo việc làm tháng 10 vượt xa dự báo

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày 6/11 sau khi báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm số lượng việc làm cao hơn nhiều so với dự báo, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 4,1%.

Những số liệu tích cực về thị trường lao động đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12 nhằm kiểm soát áp lực lạm phát.

Theo số liệu thị trường, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, được coi là mức tham chiếu quan trọng đối với chi phí vay vốn dài hạn, tăng gần 2 điểm cơ bản, lên 4,855%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng chưa đầy 1 điểm cơ bản, lên 5,254%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm hơn với triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 4,512%.

Một điểm cơ bản tương đương 0,01 điểm phần trăm. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau.

Động lực chính thúc đẩy lợi suất trái phiếu tăng là báo cáo việc làm tháng 10 do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố cùng ngày. Theo đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao gần gấp ba lần mức dự báo 59.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%, thấp hơn mức dự báo 4,2%, cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì sức chống chịu bất chấp những bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Kết quả này cũng đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với tháng 9, khi nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm.

Theo giới phân tích, số liệu việc làm vượt kỳ vọng có thể khiến Fed phải duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn dự kiến, trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đang nỗ lực kiểm soát lạm phát.

Ông Christopher S. Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại FWDBONDS, nhận định số liệu thị trường lao động tăng trưởng bất ngờ có thể khiến nhiệm vụ kiềm chế lạm phát của Fed trở nên khó khăn hơn.

Theo ông Rupkey, nền kinh tế Mỹ đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh hơn đáng kể so với những gì thị trường dự báo cách đây một tháng. Chuyên gia này cho rằng triển vọng lãi suất tiếp tục tăng đã trở nên rõ ràng hơn sau báo cáo việc làm mới nhất.

Các nhà đầu tư hiện gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất hơn 76% Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 9/12, so với mức hơn 66% trong phiên giao dịch trước đó.

Hiện lãi suất quỹ liên bang của Mỹ được duy trì trong biên độ 3,75-4,00%, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ thực hiện đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.

Bên cạnh triển vọng chính sách tiền tệ, thị trường tài chính Mỹ trong tuần này còn chịu tác động từ kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Diễn biến này làm gia tăng những lo ngại của giới đầu tư về khả năng Quốc hội khóa mới sẽ thúc đẩy các biện pháp giám sát và quản lý chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (AI) và hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Những lo ngại về triển vọng tăng trưởng của ngành công nghệ xuất hiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một đợt bán tháo mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11.

Theo dữ liệu của FactSet, các chỉ số Nasdaq, S&P 500 và Russell 2000 đều ghi nhận mức giảm trong một phiên lớn nhất kể từ tháng 4/2025.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn được gọi là “Magnificent Seven,” gồm 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ, đã mất hơn 1.000 tỷ USD tổng giá trị vốn hóa thị trường trong đợt bán tháo này.

Giới phân tích cho rằng sự kết hợp giữa báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất và những bất định về chính sách sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tạo ra áp lực đáng kể đối với thị trường tài chính Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng có thể kéo theo chi phí vay vốn cao hơn đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời gây sức ép lên định giá cổ phiếu, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ có mức định giá phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là diễn biến lạm phát và những phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ, nhằm đánh giá khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp cuối năm./.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống dưới 5% Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thước đo dùng để định giá các khoản vay thế chấp, vay mua ôtô và nợ thẻ tín dụng, giảm hơn 17 điểm cơ bản xuống 4,972%.