ABBank dành 1.000 tỷ đồng ưu đãi 2% lãi suất cho các doanh nghiệp

Bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng “Đồng hành doanh nghiệp - Vững bước tăng trưởng,” giảm lãi suất tới 2%/năm. Động thái này không chỉ tháo gỡ rào cản chi phí vốn cho các doanh nghiệp mà còn khẳng định triết lý đồng hành lâu dài cùng cộng đồng kinh doanh.

Chương trình tín dụng ưu đãi của ABBank được áp dụng rộng rãi cho cả khách hàng doanh nghiệp mới và hiện hữu, từ phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đến các khách hàng bán buôn. Dòng vốn với lãi suất ưu đãi tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm phát triển nông nghiệp nông thôn, kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh các danh mục truyền thống, chương trình còn mở rộng sang những dự án trọng điểm có đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, cùng các dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Định hướng này bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xác định doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và nguồn lực chính cho đột phá phát triển quốc gia.

Đại diện ABBank cho biết khi mức lãi suất vay giảm tối đa 2%/năm, hiệu quả tài chính được chuyển hóa trực tiếp vào bài toán vận hành hàng ngày cũng như kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp. Ước tính đối với một doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, trên một khoản vay vốn lưu động 10 tỷ đồng, mức giảm 2%/năm giúp tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng chi phí tài chính mỗi năm.

Khoản tiền này có thể được tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, giúp doanh nghiệp chủ động tích trữ nguyên vật liệu khi giá thuận lợi, duy trì chính sách công nợ giữ chân khách hàng hoặc giải tỏa áp lực xoay vòng vốn./.