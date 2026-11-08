Chủ tịch ECB Christine Lagarde: Lạm phát dự kiến ở mức cao trong thời gian tới

Trả lời phỏng vấn báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde mới đây cho biết lạm phát nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Theo bà, đến nay, hiệu ứng vòng hai của lạm phát vẫn chưa nghiêm trọng hơn dự kiến.

Bà Lagarde cho rằng các số liệu lạm phát sẽ còn ở mức cao trong những quý tới. Theo bà, lạm phát càng cao và kéo dài càng lâu, rủi ro đối với mục tiêu trung hạn của ECB càng lớn.

Lạm phát lõi tháng 10 giữ nguyên so với tháng trước, ở mức tương đối thấp 2,5%. Dù vậy, bà Lagarde cho biết ECB sẽ xem xét chi tiết cơ cấu của chỉ số này để quyết định bước đi tiếp theo về lãi suất trong tháng 12.

Theo bà Lagarde, hiện ECB chưa ghi nhận hiệu ứng vòng hai nào vượt quá những gì đã tính đến trong các dự báo. ECB đang theo dõi sát các chỉ báo mang tính dự báo như thỏa thuận tiền lương kéo dài nhiều năm và kỳ vọng tiền lương của doanh nghiệp, nhưng chưa thấy bằng chứng về sự thay đổi.

Lạm phát chung tại khu vực đồng euro hiện cao gấp đôi mục tiêu 2% của ECB, trong khi nền kinh tế vẫn tăng trưởng vững. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà hoạch định chính sách đã phát tín hiệu ECB nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Trước đó, ECB đã hai lần tăng lãi suất với mức tương tự kể từ khi cuộc xung đột với Iran đẩy chi phí năng lượng tăng vọt.

Bà Lagarde cho biết hiện tại, bà chưa thể khẳng định chắc chắn ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Tuy nhiên, theo bà, dựa trên những thông tin hiện có, cần có những thay đổi đáng kể thì hướng đi của ECB mới khác với dự kiến của bà.

Tháng trước, bà Lagarde, 70 tuổi, thông báo sẽ rời ECB vào tháng 2, sớm khoảng 9 tháng so với nhiệm kỳ./.

Lạm phát tăng kỷ lục, ECB chịu thêm sức ép tăng lãi suất Lạm phát tại 21 nước sử dụng đồng euro tăng lên 4% trong tháng 10, từ mức 3,8% của tháng trước, củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.