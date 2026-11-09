Nhật Bản chi hơn 50 tỷ USD trong một ngày để mua đồng yen

Số liệu hàng quý do Bộ Tài chính Nhật Bản (MOF) công bố ngày 9/11 cho thấy trong ba ngày 30/7, 31/7 và 3/8, cơ quan chức năng nước này đã tiến hành các đợt can thiệp mua yen trên thị trường ngoại hối, trong đó có một ngày ghi nhận mức can thiệp cao nhất từ trước đến nay.

Đợt can thiệp lớn nhất diễn ra ngày 30/7, khi Nhật Bản chi 7.980 tỷ yen (50,36 tỷ USD) để mua đồng yen.

Theo dữ liệu của MOF được lưu trữ từ năm 1991, con số này vượt mức kỷ lục trước đó là 6.280 tỷ yen, ghi nhận ngày 30/4.

Số liệu cũng cho thấy Nhật Bản đã chi 5.550 tỷ yen trong ngày 31/7, thời điểm Mỹ cũng can thiệp bằng cách bán đồng euro để mua đồng yen.

Ngày 3/8, Nhật Bản chi thêm 1.870 tỷ yen. Tổng quy mô của đợt can thiệp thực hiện từ ngày 30/7 đến 26/8 có trị giá 15.400 tỷ yen (97,19 tỷ USD).

Ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, cho rằng quy mô can thiệp rất lớn cho thấy Chính phủ Nhật Bản cấp bách muốn ngăn đà giảm của đồng yen.

Theo ông, tình hình liên quan đến Iran, yếu tố chính khiến đồng yen suy yếu, vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, đồng yen có thể tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong thời gian tới.

Nhật Bản quay lại thị trường để mua đồng yen từ ngày 30/7, khi đồng nội tệ xuống mức yếu nhất trong 40 năm, gần 164 yen đổi 1 USD. Đợt can thiệp này có cả hành động phối hợp hiếm hoi với Mỹ ngày 31/7.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết vào thời điểm đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng đã can thiệp mua đồng won cùng lúc với Nhật Bản để tăng hiệu quả./.

Đồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen Động lực lớn nhất thúc đẩy sức mạnh của đồng won chính là ngành công nghiệp bán dẫn, xuất khẩu chip tăng trưởng mạnh đã giúp lượng ngoại tệ, đặc biệt là USD, chảy vào Hàn Quốc gia tăng đáng kể.