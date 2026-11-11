Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, SJC lùi về ngưỡng 139,5 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 11/11, giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố bật tăng 11 đồng/USD.

Đến 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC cũng giao dịch ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý được niêm yết ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 1,3 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.041 USD/ounce, giảm hơn 80 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 13,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 11 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.410-25.820 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.365-25.810 đồng/USD và Eximbank ở mức 25.430-25.810 đồng/USD (mua vào-bán ra); cả ba ngân hàng cùng tăng 30 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.450-25.830 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 40 đồng/USD./.

Giá vàng SJC tăng lên 141,5 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng Giá vàng SJC bán ra trong phiên sáng nay tăng 300.000 đồng/lượng và đang duy trì ở mức 141,5 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm thêm 10 đồng/USD.