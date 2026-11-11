Tối ngày 10/11, nhiều người dân tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đưa ôtô lên đỗ kín hai bên đường tại khu vực cầu vượt Đường Sắt (tuyến Võ Nguyên Giáp) và đường Tố Hữu để phòng tránh nguy cơ ngập lụt.

Bản tin 60s ngày 11/11/2026 gồm những nội dung sau:

Người dân Nha Trang rủ nhau mang ôtô lên cầu để tránh lũ trong đêm.

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