Càphê đặc sản Đắk Lắk chính thức xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Việc xuất khẩu càphê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị hạt Robusta Việt Nam và thúc đẩy phát triển ngành càphê bền vững.

Ngày 11/11/2026, Ủy ban Nhân dân phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee tổ chức Lễ xuất khẩu container càphê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ, khẳng định chất lượng và vị thế của nông sản Việt trên trường quốc tế.

Đây là dấu mốc trong quá trình thương mại hóa dòng càphê Fine Robusta, chuyển từ giai đoạn giới thiệu, đánh giá chất lượng sản phẩm sang phát triển hoạt động kinh doanh thực tế tại Hoa Kỳ, một trong những thị trường càphê lớn và có mức độ cạnh tranh cao trên thế giới.

Sự kiện không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn góp phần khẳng định giá trị thực chất của càphê đặc sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu và nâng cao giá trị gia tăng cho hạt càphê Robusta Việt Nam./.