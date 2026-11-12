Giá vàng ngày 12/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Sáng 12/11, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp đà sụt giảm trong phiên 11/11, khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến và các tuyên bố cứng rắn từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy đồng USD lên giá, đồng thời làm tăng khả năng về một đợt nâng lãi suất mạnh tay hơn vào tháng tới.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 51 phút ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 3.986,79 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên giảm 0,7%, đứng ở mức 4.000,50 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã mất 3% trong phiên 10/11.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 8 giờ 47 phút ngày 12/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 136,00-139,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 12/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: