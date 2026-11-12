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Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tổ chức trên toàn quốc với hơn 400 hoạt động tại 34 tỉnh, thành, tôn vinh bản sắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

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Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với hơn 400 hoạt động, chương trình tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, có hơn 80 sự kiện miễn phí, giảm giá vé tham gia.

Với quy mô hơn 400 hoạt động trên toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được kỳ vọng không chỉ là chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và khơi dậy sức sáng tạo của mỗi địa phương, mỗi cộng đồng trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Cùng với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hướng tới đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày Văn hóa Việt Nam #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
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NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM

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