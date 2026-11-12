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TTXVN tổ chức Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”

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Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” tại sân Bái Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Lễ khai mạc Triển lãm diễn ra vào chiều 11/11/2026.

Triển lãm kéo dài trong thời gian kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Với hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, Triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay, qua đó góp phần tôn vinh giá trị di sản, đồng thời khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc Tử Giám #Thông tấn xã Việt Nam #triển lãm TP. Hà Nội
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