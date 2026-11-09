950 năm Quốc Tử Giám: Dấu ấn thiên niên kỷ của hồn cốt di sản

Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, là biểu tượng bền vững của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài.

Trải qua 950 năm hình thành và phát triển, Quốc Tử Giám không chỉ ghi dấu một thiết chế giáo dục trong lịch sử dân tộc mà còn lưu giữ những giá trị bền vững về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, tiếp tục được kế thừa và phát huy trong thời đại mới.

Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, là biểu tượng bền vững của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài trong lịch sử dân tộc.

Trải qua các thời kỳ, những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy thông qua công tác bảo tồn, số hóa di sản bằng công nghệ; đổi mới hoạt động giáo dục, trải nghiệm lịch sử, gắn truyền thống Quốc học với nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao.

Dấu mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) không chỉ đánh dấu chặng đường lịch sử lâu đời mà còn mở ra bước chuyển mình mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn với định hướng chuyển đổi số toàn diện.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5/11 đến 15/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), đồng thời hướng tới Đề án tái thiết không gian văn hiến năm 2076, kỷ niệm 1000 năm thành lập.

Các hoạt động nổi bật gồm hội thảo khoa học cấp quốc gia, triển lãm nghệ thuật, trưng bày và ứng dụng công nghệ 3D, AI, AR, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng và kết nối truyền thống Quốc học với đời sống đương đại./.

Tìm hiểu mối liên hệ về khoa bảng giữa Quốc Tử Giám và Sơn Tây xứ Đoài Giữa Quốc Tử Giám Thăng Long và vùng đất Sơn Tây có mối liên hệ sâu sắc trong lịch sử giáo dục, khoa cử. Nhiều người con ưu tú xứ Đoài được ghi danh trên những tấm bia Tiến sỹ tại Văn Miếu.