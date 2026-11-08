Các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội năm 2027

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn.

Ngày 7/11/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết nhấn mạnh: Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Chỉ tiêu tuổi thọ trung bình từ lúc sinh là 74,8 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30%; tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 63%; tỷ trọng quy mô đào tạo các ngành STEM đạt 33%./.