Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Trong chuyến thăm, hai bên đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên tầm cao mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện về kinh tế, khoa học-công nghệ, bán dẫn, AI và giao lưu nhân dân./.