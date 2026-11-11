Trình Quốc hội phương án điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và Phú Thọ

Ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Quốc hội.

Phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nghị quyết có liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hai địa phương.

Theo Bộ Trưởng Nguyễn Tiến Hải, việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Cụ thể, phương án Chính phủ trình sẽ điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng với quy mô dân số 1.057 người, từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý. Sau khi điều chỉnh, thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên khoảng 3.399,9 km²; Tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên khoảng 9.306,64 km². Số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của hai địa phương không thay đổi.

Bộ Trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết việc điều chỉnh địa giới hành chính không làm thay đổi trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được giữ ổn định. Phương án điều chỉnh đáp ứng các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với yêu cầu phù hợp với quy hoạch, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Bên cạnh đó, diện tích tự nhiên của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ biến động không quá 20%, nên việc điều chỉnh không phải thực hiện đánh giá lại các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định. Hồ sơ đề án và trình tự, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Ủy ban Nhân dân hai địa phương đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với tỷ lệ đồng thuận cao, trong đó thành phố Hà Nội đạt 94,97%, tỉnh Phú Thọ đạt 97,1%.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ ngay tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, ngày 11/11. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tỷ lệ tán thành cao

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với những lý do được nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương; Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của pháp luật.

Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và Hội đồng Nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Cơ quan chủ trì xây dựng đề án cũng đã tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy phương án Chính phủ trình đã bảo đảm các yêu cầu theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị về các điều kiện bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Sau đó, Bộ Chính trị đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Do vậy, Cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan ngay sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở xem xét Tờ trình và Đề án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Cùng vs đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai, phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước.

Cơ quan thẩm tra cho biết việc xác định và công bố chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã cũng nhằm bảo đảm tính khách quan, thống nhất của số liệu, tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng các đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Đối với dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban cơ bản tán thành nội dung đã được Chính phủ chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

Hơn 97% hộ dân ở Phú Thọ đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính với Hà Nội Phú Thọ lấy ý kiến 984.391 hộ về đề án điều chỉnh địa giới hành chính với Hà Nội; 97,1% tổng số hộ toàn tỉnh đồng ý với phương án được đề xuất.