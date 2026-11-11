Khánh Hòa: Mở rộng cơ hội học nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

Thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế cho thanh niên miền núi.

Năm học 2026-2027, nhà trường đón 220 học sinh mới nhập học, nâng tổng quy mô đào tạo lên khoảng 420 học sinh. Học sinh được lựa chọn 7 ngành nghề gồm May thời trang, Điện công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ nhà hàng, Công nghệ thông tin và Thú y.

Đây là những nghề hướng đến nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và điều kiện phát triển kinh tế địa phương, giúp người học có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau tốt nghiệp.

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp phục vụ học sinh vùng miền núi, nhà trường kết hợp đào tạo trình độ trung cấp với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đồng thời tổ chức đào tạo sơ cấp và các khóa học ngắn hạn.

Học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện đủ điều kiện được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ học nghề theo quy định, góp phần giảm bớt khó khăn về chi phí học tập, sinh hoạt, tạo điều kiện để các em yên tâm theo học.

Dịp khai giảng năm học 2026-2027, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Vĩnh cũng trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó.

Cùng với đào tạo, nhà trường chú trọng tư vấn hướng nghiệp, tăng cường kết nối với doanh nghiệp. Trong năm 2026, trường tổ chức hoạt động tham quan, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Đặc biệt, tháng 8/2026, nhà trường phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khamay khai giảng lớp đào tạo nghề May cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất.

Thông qua chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu việc làm, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia từng bước được cụ thể hóa, tạo điều kiện để thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, chủ động tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống./.

Cao Bằng tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cao Bằng đang đẩy mạnh triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển.